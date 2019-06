KSV Roeselare start zonder T1

Ruim een maand nog, en dan begint ook in eerste klasse B de nieuwe voetbalcompetitie. De enige West-Vlaamse ploeg in die reeks is KSV Roeselare, dat vandaag voor het eerst op het trainingsveld stond. Zonder hoofdtrainer voorlopig, en ook met een beperkte spelerskern.

Na 6 hoofdtrainers in twee jaar tijd zijn ze bij Roeselare op zoek naar wat stabiliteit. Vandaar ook dat ze hun tijd nemen om een nieuwe T1 aan te stellen. Na 3 Spanjaarden op een rij willen ze op Schiervelde graag terug naar de roots. Een mogelijke optie is David Colpaert, nu nog T2, maar hij neemt de jongens voorlopig op sleeptouw. Een grote groep is het trouwens nog niet, bij Roeselare kijken ze nog wat de kat uit de boom. (lees verder na de tweet)

KSV Roeselare trapt het nieuwe seizoen af, zonder T1. David Colpaert neemt voorlopig de honneurs waar. Nieuwe coach kan er snel komen, evtl Colpaert zelf #FocusWTV #1B pic.twitter.com/fiiaUQ4rKk — Davy Vercamer (@dvercame) 24 juni 2019



“De grote dominostenen moeten eerst vallen in eerste klasse,” zegt voorzitter Yves Olivier. “Dan begint het geld te rollen op de tranfsermarkt, wij wachten dus op die grote ploegen. En dan komen er spelers vrij die net niet bij de A-kern behoren, of net uit de boot vallen. En die proberen we dan te plukken bij Roeselare.”

"Weet niets van geruchten"

Roeselare is nog altijd in Chinese handen, en dat blijft ook zo, klinkt het. Ondanks de geruchten dat de liefde wat bekoeld zou zijn. KSV miste vorig seizoen op een haar na play-off 2, en da’s meteen ook de ambitie voor dit seizoen. Daarvoor volstaat een plaats in de top 6.

Lees ook: