KSV Roeselare is gered en speelt morgen tegen Lokeren

"Had beter gekund"

De rechter was in zijn vonnis wel streng voor de club. Hij noemde het beleid slordig en veroordeelde de club tot alle gerechtskosten. “Grove nalatigheden? Dat heb ik ook gehoord,” zegt KSV Roeselare-advocaat Johan Vynckier. “We hebben gezegd dat het spijtig was, dat het inderdaad beter had gekund. Er was geld, die vordering van de cateraar had altijd moeten betaald worden."

“Nalatigheid, als je dat zo wil noemen? Ik wil dat niet ontkennen. De schijn van faillissement opgehouden? “Ik denk dat het toch moeilijk is om te zeggen dat een vennootschap failliet is met 1,2 miljoen euro op de rekening.” (lees verder onder de video)