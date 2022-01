KSK Zwevezele verdwijnt uit het nationaal voetbal

Het is voorzitter Paul De Groote die het nieuws zelf bekend maakt in een persbericht, donderdagavond. "Na bekendmaking afgelopen vrijdag van de licentievoorwaarden voor 1° Nationale, is de Raad van Bestuur van KSKV Zwevezele tot de vaststelling gekomen dat zij omwille van extra-sportieve redenen zowel op korte als op middellange termijn aan de vereiste voorwaarden niet kan voldoen." (Lees verder onder de foto)

"Ambitieus project kan zo niet gerealiseerd worden"

Dat Zwevezele op termijn niet in het huidige stadion kon blijven spelen, was al gekend. Maar nu de club geen kans meer maakt om te promoveren, wil Zwevezele ook niet blijven aanmodderen in tweede nationale, zonder kans om hogerop te spelen. Paul De Groote: "Aangezien de Club hiermee haar ambitieus project niet kan verder zetten, heeft de Raad van Bestuur na rijp beraad unaniem beslist om voor volgend seizoen ook voor 2° Nationale geen licentie aan te vragen. Meedingen in een competitie waarin promotie niet kan worden gerealiseerd, ligt niet in het DNA van KSKV Zwevezele. De Raad van Bestuur hoopt evenwel dat zij dit seizoen nog met het hoogst haalbare ( lees : kampioenstitel) kan afsluiten waardoor zij toch virtueel haar doel ( stijgen naar 1° Nationale) zou bereiken."

Vrije spelers

Heel wat spelers zullen zo gegeerd worden op de transfermarkt. Spits Stan Braem bijvoorbeeld. Maar ook trainer Hans Cornelis zal op zoek moeten naar een andere club. Waar Zwevezele zal uitkomen in de provinciale reeksen is nog niet duidelijk. De club heeft in tweede provinciale al een goed ander team spelen: Zwevezele B. "Vanaf volgend seizoen zal de focus opnieuw ten volle gericht zijn op onze jeugd, dames- en provinciale ploeg met wie de Raad van Bestuur hoopt opnieuw successen te kunnen halen."

Wingene verliest nationaal voetbal

Nadat VC Wingene in januari 2020 besliste om niet langer verder te spelen in derde nationale, en vrijwillig de stap te zetten naar de provinciale reeksen, verliest de gemeente nu op twee jaar tijd ook KSK Zwevezele in het nationaal voetbal.