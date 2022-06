Krmencik verlaat Club Brugge voor avontuur in Indonesië

De 29-jarige spits verlaat blauw-zwart, waar hij nog een overeenkomst voor één seizoen had, voor de Indonesische eersteklasser Persija Jakarta. In de Indonesische hoofdstad ondertekende hij een contract voor drie seizoenen, zo maakte de club woensdag bekend. Hij komt er onder de hoede terecht van de Duitse voormalige topcoach Thomas Doll, onder meer ex-HSV en -Dortmund.

Club Brugge plukte Krmencik in januari 2020 voor zo'n zes miljoen euro weg bij Viktoria Plzen. Na een kalenderjaar met drie goals en drie assists in negentien wedstrijden verhuurde blauw-zwart hem aan het Griekse PAOK. Daar kwam hij tot negen goals en vier assists in 28 matchen. Nadien volgde er een uitleenbeurt aan Slavia Praag. Als die club zich vorig seizoen had kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, was de uitleenbeurt een definitieve transfer geworden. In de voorrondes gingen ze er echter uit tegen het Hongaarse Ferencvaros.

Vorige zomer was Krmencik met Tsjechië aanwezig op het EK voetbal. De Tsjechen bereikten verrassend de kwartfinales. Krmencik mocht toen in vier van de vijf duels invallen.