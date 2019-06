Kritiek op nieuwe shirts Club Brugge

De naam stond vorig seizoen al op de mouw van de shirts, heel klein, maar nu staat Unibet frontaal in grote letters op de truitjes.

Bob Madou (Club Brugge): “We zijn zeer blij het grootste commerciële partnership uit de geschiedenis van Club Brugge te mogen aankondigen. Er was al enkele jaren heel wat interesse vanuit de Sports Betting-sector om met Club Brugge in zee te gaan. De keuze voor Unibet was er dan ook een die we bewust gemaakt hebben.”

"Dit zou niet mogen"

"Een kwalijke zaak", oordeelt VAD, het Vlaams expertisecentrum voor onder meer gokverslavingen. "Zowat alle ploegen uit de eerste divisie worden gesponsord door online gok- en casinobedrijven, maar dat een ploeg als Club Brugge dit nu frontaal plaatst is niet goed", zegt Marijs Geirnaert, directeur van het expertisecentrum. "Dergelijke shirtsponsoring zou niet mogen". Volgens Geirnaert zet de shirtreclame mensen aan tot gokken, wat op zijn beurt tot gokverslaving kan leiden.

Het merk Unibet zal niet op de shirts van de jeugdploegen staan, en ook niet op kindershirts gedrukt worden, verdedigt Club Brugge zich. In de plaats zal de boodschap No Heart/No Glory te zien zijn, de slogan van de Club Brugge Foundation. "In onze communicatie vermelden we altijd dat spelen op Unibet voorbehouden is aan meerderjarigen," klinkt het in Brugge.