Kristoff wint snelle Gent-Wevelgem

Gent-Wevelgem start als een pijl uit een boog. Maar dan een pijl die ze bij Deceuninck-Quick.Step niet zagen aankomen. Waaiers nog voor de Moeren, Jumbo-Visma en Trek Segafredo in de vuurlinie. 18 mannen gaan oorlog maken in de Westhoek met kandidaat-winnaars. Van Aert, Degenkolb, Stuyven en Theuns maar ook Sagan, Gaviria, Terpstra, Trentin en Van der Poel. De enige van Deceuninck-Quick.Step is Tim Declercq.

De voorsprong blijft dansen rond de minuut en wanneer de Kemmel er voor de eerste keer aan komt, gaat er een hap van af. Van Aert leidt de kopgroep met Van der Poel, Terpstra, Gaviria en Sagan in zijn wiel. Maar achter hen knallen de grote kanonnen de Kemmel op. Benoot, Van Avermaet en de Wolfpack met een goed volgende Lampaert.

De leiders voelen de hete adem van hun jagers in de nek en vier renners kiezen alleen voor het avontuur: Sagan, Stuyven, Trentin en Theunissen. Luke Rowe komt even later nog aansluiten. Op zo'n twintig kilometer van de meet grijpt de Wolfpack het kopgroepje van vijf. Daarna regent het aanvallen maar het is Kristoff die de sprint wint van een uitgedund peloton.