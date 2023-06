Kristof D'Haene voetbalt verder bij SK Roeselare-Daisel

Zijn schoenen hing hij als profvoetballer aan de haak, na acht seizoenen KV Kortrijk en een hele periode bij Cercle Brugge. Maar het spelletje is hij dus nog niet beu. Linksachter Kristof D'Haene voetbalt het komende seizoen alvast bij SK Roeselare-Daisel, in de derde amateurklasse.

Het afscheid van D'Haene bij KV Kortrijk was er één langs de grote poort. Met een reuzentifo, een doelpunt ook in zijn laatste match tegen Union. En met de redding al op zak. Maar het was ook een gedwongen afscheid. D'Haene heeft het al heel lang lastig met de heup. Profvoetbal en het vele trainen kon enkel nog mits een inspuiting. Dokters raadden hem af om verder te spelen als prof, want anders wachtte ongetwijfeld heel jong al een heupoperatie.

Minder trainen

Nu speelt D'Haene dus toch nog verder. Maar op een lager niveau. Al op het moment van zijn afscheid ging het in de wandelgangen dat er contact was met SK Roeselare-Daisel. En die club is het nu ook geworden. D'Haene rekent er op dat hij minder moet trainen en dat daardoor zijn heup het nog wel één of twee seizoenen kan houden. Na Jan Breydel en het Guldensporenstadion verkast D'Haene dus naar Schiervelde.

Kristof D'Haene; "Nogal wat ploegen contacteerden mij toen profvoetbal niet langer een optie was, maar ik heb met plezier voor SK Roeselare-Daisel gekozen. In onderling overleg met de trainer zal ik hier de trainingen volgen en hopen dat het lukt met de heup nu er toch veel minder frequent getraind wordt dan in eerste klasse. Een of twee seizoenen amateurvoetbal moeten zeker nog lukken. En mijn karakter is er ook nog natuurlijk: ik ben gewend om voorop in de strijd te gaan en ook bij SKRD wil ik met plezier die rol van bezieler op mij nemen! Als ik onze kern bekijk, moeten wij aan de top van de rangschikking kunnen meedraaien. Nu ik geen prof meer zal zijn, zal ik ook op zoek gaan naar een job, maar eerst wil ik eens alles op een rijtje zetten en genieten van een beetje vakantie.”