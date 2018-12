Kristallen fiets: drie trofeeën naar West-Vlaanderen

Vrouwen

Nicky Degrendele heeft woensdag de Kristallen Fiets voor vrouwen gewonnen, een prijs die voor de derde keer werd uitgereikt door de krant Het Laatste Nieuws. De baanwielrenster scoorde 648 punten, 36 meer dan Sanne Cant die net zoals vorig jaar vrede moet nemen met een tweede plaats. Jolien D'hoore werd derde met 574 punten. Githa Michiels totaliseerde 278 punten, Shari Bossuyt vervolledigde de top vijf met 198 punten.

De 22-jarige Nicky Degrendele schreef in Apeldoorn geschiedenis door als eerste Belgische wereldkampioene in het keirin te worden. Bij de U23 veroverde ze Europees goud in het keirin en op het EK elite in Glasgow veroverde ze zilver in de discipline. Voorts won ze nog verschillende toernooien in het keirin in Japan, bakermat van de discipline.

Ploegleider

De prijs van beste ploegleider/manager/coach van het jaar ging naar Patrick Lefevere, die met zijn Quick-Step Floors 73 zeges boekte het voorbije seizoen. Het is voor de West-Vlaming al zijn zesde Kristallen Fiets in zijn carrière, al moest hij de eerste trofee wel delen met Johan Bruyneel in 2000.

Helper

De helper van het jaar, of de Kristallen Zweetdruppel, verkozen door het publiek via de website van Het Laatste Nieuws, ging naar Izegemnaar Tim Declercq, vorig jaar tweede. Vorig jaar sleepte Julien Vermote, toen ook bij de ploeg van Lefevere, de trofee in de wacht.