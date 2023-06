KRC Harelbeke geeft gratis abonnementen aan inwoners van Harelbeke en buurgemeenten

Dat zijn Kortrijk, Waregem, Ingelmunster, Kuurne, Lendelede, Oostrozebeke, Wielsbeke, Deerlijk en Zwevegem. Het volstaat om voor eind augustus via de website van KRC Harelbeke een aanvraag voor een gratis abonnement te doen.

“Eigenlijk zijn we altijd een club geweest die een erg modale prijzenpolitiek heeft”, vertelt sportief manager Dino Rogiers. “In het verleden vroegen we slechts 80 euro voor de 17 competitiewedstrijden. Maar we zien dat mensen het niet altijd even makkelijk hebben om zelfs dat bedrag neer te tellen, of om een ticket van 10 euro aan de deur te kopen. Daarom doen we de actie. We houden het voetbal zo democratisch en toegankelijk voor iedereen. En als club zien we wat graag meer supporters in het Forestiersstadion. Het is een inspanning voor ons, maar één die we graag doen. KRC heeft nog altijd een mooie achterban. Voetbal wordt gespeeld op het veld, maar de beleving daarrond is onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Het abonnement is geldig voor alle competitiewedstrijden van eerste ploeg en beloften. Bekerwedstrijden en enkele oefenwedstrijden zijn betalend. Dat communiceren we vooraf ook via onze kanalen.