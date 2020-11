Kortrijk heeft zondagavond met 3-1 gewonnen van Oostende op de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League. Bij de rust was het West-Vlaamse duel nog in evenwicht (1-1).

Gilles Dewaele opende de score in de 4e minuut, Andrew Hjulsager (32e) bracht de kustploeg langszij. In de tweede helft hielden Habib Gueye (49e) en Ilombe Mboyo (80e) de drie punten thuis. In de stand klimmen de Kerels met 19 punten naar de negende plaats op, Oostende is met 16 punten twaalfde.