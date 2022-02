Kortrijk vangt bot: zonder wintertransfers tegen Antwerp

Die match zou normaal op 26 december 2021 plaatsgevonden hebben. De wedstrijd werd toen uitgesteld door negen coronabesmettingen bij Antwerp. Kortrijk had bij het Belgisch Sporttribunaal BAS beroep aangetekend tegen de beslissing van de Pro League om die match uit te stellen, maar dat beroep werd verworpen. Volgens Kortrijk was daar geen reglementaire basis voor.

Inhaalmatch

"De motivering van het BAS volgt later deze week", meldt Kortrijk. Woensdagavond wordt de wedstrijd van de 21e speeldag ingehaald, maar nu mist Kortrijk veertien van zijn dertig A-kernspelers "door interlandverplichtingen, blessures, schorsingen of wintertransfers". Kortrijk vroeg daarom om zijn zes tijdens de wintertransferperiode aangetrokken spelers te mogen inzetten, maar dat wil de RBFA niet toestaan.

Het BAS verwerpt het beroep van KVK.

KBVB gaat ook niet in op verzoeken KV Kortrijk.



https://t.co/DYkE615tjB#KVKANT #WeDoenVoort pic.twitter.com/cn0hUUSz9r — KV Kortrijk (@kvkofficieel) February 1, 2022

Bovendien ging de kalendermanager ook niet in op het verzoek van Kortrijk om de wedstrijd nogmaals uit te stellen. "Nochtans is in art. B4.111 van het Bondsreglement een uitzondering voorzien voor het inzetten van wintertransfers, wanneer het gaat om wedstrijden die door de Crisiscel collectief worden uitgesteld om aan COVID-19 gerelateerde redenen", zegt Kortrijk. "Mits de nodige goodwill en begrip, zou deze uitzondering dus ook hier kunnen worden toegepast."

"Regels hebben relatieve waarde"

"In het verleden was de bond wel flexibel. De regel omtrent het niet toelaten van spelers werd bijvoorbeeld in september 2021 opgeheven voor wedstrijden die werden uitgesteld wegens Europees voetbal. Kouamé (Anderlecht), Lemajic (Gent) en ook Samatta (Antwerp) hebben uitgestelde wedstrijden kunnen meespelen. We stellen dus vast dat de regels maar een relatieve waarde hebben en blijven bij ons standpunt dat door de beslissing om de wedstrijd tegen Antwerp uit te stellen een eerlijk verloop van de competitie onmogelijk geworden is."

Desondanks zal Kortrijk deze avond om 18.45 uur tegen Antwerp "zoals altijd, het beste van zichzelf geven".