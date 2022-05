Kortrijk Spurs zetten belangrijke stap richting finale

De thuisploeg startte heel sterk. In het eerste quarter vlogen bijna alle doelpogingen binnen. Via 15-15, met twee opeenvolgende bommen van Laurent en Coucke ging het gelijkopgaand tot 23-22, daarna maakte Robbe Naudts een statement met vijf opeenvolgende punten. Het kloofje was geslagen en quarter één eindigt op 30-22.

Van Caeneghem opende het tweede quart sterk met enkele punten. De bezoekers uit De Pinte konden het tempo niet altijd volgen, met dank aan Gesquière en Lataire bleven ze wel in het spoor van de Spurs. konden ze geregeld tegenprikken. Donze had een betere periode op het einde van de tweede helft. 49-38 was de ruststand.

De doelpuntenmachines vielen stil in het derde quarter. Sade en Coucke bleven wel de rebound beheersen en zorgden dat de Oost-Vlamingen geen aansluiting konden maken. De Spurs gingen het laatste kwartier van de wedstrijd in met vijftien punten voorsprong: 64-49.

Donze startte furieus aan quarter vier, op slechts twee minuten van het einde stond het plots 79-74. Maar een vierpuntenkloof goedmaken in één minuut lukte niet meer. Laurent scoorde vier punten op rij en de Kortrijkzanen winnen de heenmatch van de halve finale met 87-79.

Zondag (16u) volgt al de heenmatch. Winnen de Spurs opnieuw, dan plaatsen ze zich voor de finalereeks die komende vrijdagavond start.