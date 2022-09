In de Lange Munte, in Kortrijk moest Kortrijk Spurs het opnemen tegen de Antwerp Giants. Na een spannende wedstrijd werd het 88-94. De Antwerp Giants stoten door naar de 1/8ste finale van de beker van België.

Vrijdagavond kwamen de Antwerp Giants op bezoek bij de Kortrijk Spurs. Na een spannende match won Antwerp nipt van de Spurs met een 88-94 eindstand. Voor de coach van de Kortrijk Spurs, Christophe Beghin was het een wederzien met de ploeg waarvan hij twee jaar hoofdcoach was. Ook voor de gebroeders De Ridder was het een speciale avond. Nadat ze de volledige jeugdopeleiding samen hebben doorlopen, stonden ze voor het eerst tegenover elkaar.