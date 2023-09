De Kortrijk Spurs hebben zaterdagnamiddag getoond dat ze klaar zijn voor hun debuut in de BNXT League of grensoverschrijdende basketcompetitie in België en Nederland. De West-Vlamingen klopten Leuven in een oefenmatch met 82-80.

Kortrijk pakte vorig jaar de titel in Top Division Men of de tweede klasse in het basket. Het team is ambitieus en is aanzienlijk versterkt tegenover vorig seizoen. Vier Amerikanen en één beloftevolle Belg vervoegden zich bij de selectie. De 23-jarige Amerikaanse versterking Jayden Gardner rendeert direct. Hij scoorde zaterdagnamiddag 21 punten.

De eerste echte test voor de Spurs volgt op zondag 24 september. Dan spelen ze hun eerste competitiewedstrijd in en tegen Circus Brussels Basket.