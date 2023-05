Kortrijk Spurs pakken de titel en promoveren

Feest vrijdagavond in de Lange Munte! Kortrijk Spurs wint de beslissende finalewedstrijd tegen Donza (Nazareth - De Pinte) met 95-73 en pakt zo de titel in de Top Division One. De Spurs zijn ook het eerste team in haast 10 jaar tijd dat stijgt naar de hoogste klasse.

De promotie, die was al zeker want Kortrijk Spurs was de enige tweedeklasser die ook een licentie had aangevraagd en bekomen om in de Euromillions League te spelen. Sinds 2008 is de competitie zo opgevat dat, om financiële stabiliteit te geven aan clubs in de hoogste klasse, er niet meer kan gedegradeerd worden als je je licentie haalt. Een gesloten competitie dus, waar Kortrijk Spurs volgend seizoen deel van uit maakt. Net als BC Oostende, een tweede West-Vlaamse ploeg dus op het hoogste niveau. Het is geleden van Kangoeroes Willebroek, in 2013-2014, dat er nog eens een team promoveerde.

Promoveren met een titel

De Spurs wilden die promotie met de nodige glans behalen: met een titel dus. Vorig weekend verloor Kortrijk nog thuis van finalist Donza. Maar door zondagavond te gaan winnen in De Pinte, had Kortrijk een nieuwe kans om mét een titel te promoveren. In een nokvolle Lange Munte, met 1500 toeschouwers erg sfeervol, namen de Spurs de beste start: meteen 9-0. Donza werd bij de keel gegrepen en kwam die vroege opdoffer eigenlijk nooit te boven. Halfweg stond er al een twintiger op het bord: 52-32.

En Kortrijk Spurs drukte door. Basketbal leeft echt in Kortrijk, anders kon je het niet vaststellen. Bij 95-73 kon de kurk van de champagneflessen voor de mannen van coach Christophe Beghin. West-Vlaanderen telt een nieuwe kampioen, en een tweede team op het hoogste niveau. Ook dat is alweer meer dan tien jaar geleden (toen Power Wevelgem en Athlon Ieper ook in de hoogste klasse speelden).