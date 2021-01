Kortrijk Spurs onderuit tegen Luik

Sinds de eindejaarsperiode wordt er in Kortrijk weer gebasketbald. De dames van Kortrijk Spurs begonnen het jaar alvast met een overwinning tegen Kangoeroes Basket Mechelen. Gisteren namen ze het op tegen Luik en dat werd een wedstrijd om snel te vergeten. Luik greep de Spurs meteen bij hun nekvel, met een 12-18 achterstand na het eerste kwart tot gevolg.

Liège Panthers tonen hun klauwen

In het tweede kwart kon Kortrijk de rug rechten, en dat resulteerde in evenwichtige ruststand: 29-29. De Spurs leken in de tweede helft de lijn door te trekken, maar dan toonden de Liège Panthers plots hun klauwen. De Luikse dames lieten hun prooi vanaf dat moment nooit meer los. Het eindverdict is uiteindelijk zwaar: 54-76.