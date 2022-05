Kortrijk Spurs moet titel laten aan Lier

Kortrijk Spurs heeft ook de tweede wedstrijd van de finale in top division one verloren, 70-69 na een ware thriller.

De play-off finale ging tussen Kortrijk Spurs, tweede na de reguliere competitie, en verrassing Guco Lier, dat pas als achtste was geëindigd. Kortrijk had het thuisvoordeel als hoogst geplaatste, maar vrijdagavond ging het in de Lange Munte al verkeerd. Lier kwam met 83-88 winnen.

Deze namiddag speelden de Spurs dus met het mes op de keel, als het nog een belle uit de brand wilde slepen. Het werd een ware thriller in Lier, dat op 20 seconden van het einde leidde met 70-69. Kortrijk kreeg een laatste aanval, maar noch Coucke, noch Walasiak konden scoren.

En zo pakt Guco Lier de titel in top division one.