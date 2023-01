Kortrijk sprokkelt drie gouden punten in Leuven

Bij de rust was de stand nog in evenwicht aan Den Dreef. Musa Tamari had de thuisploeg reeds na 9 minuten op voorsprong gebracht, Felipe Avenatti bracht de bezoekers uit Kortrijk met de rust in zicht langszij met een voorzet-schot dat in doel dwarrelde: 1-1.

Vlak na de pauze zorgde Oleksii Sych voor de 1-2, een kwartier voor affluiten trok Louis Patris OHL weer langszij. Het leek bij een 2-2 gelijkspel te blijven, maar dat was buiten Avenatti gerekend. Diep in de toegevoegde tijd kopte de Uruguayaanse spits de winnende treffer door de benen van doelman Cojocaru in doel.

De vijfde zege van het seizoen brengt KVK met achttien punten naar de vijftiende plaats, net boven de degradatiestreep. Met veertien punten blijft de rode lantaarn in handen van Seraing, dat twee punten minder telt dan Zulte Waregem en drie minder dan KV Oostende. Van de laatste vier teams in de hoogste klasse verloor enkel KVO dit weekend zijn wedstrijd. Naast Kortrijk wonnen ook Essevee en Seraing hun duel.