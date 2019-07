Kortrijk organiseert voor het eerst internationale veldrit

Op 1 november start met de Koppenbergcross in Oudenaarde het nieuwe seizoen van de DVV Verzekeringen Trofee. Het regelmatigheidscriterium van acht manches strijkt dit jaar ook neer in Kortrijk, dat voor het eerst een internationale veldrit organiseert.

Na de cross in Oudenaarde trekken de renners voor de tweede manche naar Hamme (17/11), waarna de crossen in Kortrijk (30/11), Ronse (14/12) en Loenhout (27/12) volgen. Op nieuwjaar vormt Baal het decor. Na de manche in Brussel (05/01) valt op 8 februari in Lille het doek over de DVV Trofee.

De Nederlander Mathieu van der Poel ging de twee vorige seizoenen met de eindzege aan de haal in het regelmatigheidscriterium. De drie voorgaande edities waren een prooi voor Wout van Aert.

Schepen van Sport in Kortrijk, Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) reageert alvast heel tevreden op het nieuws.

Meer vanavond vanaf 18.30 uur in ons nieuws!