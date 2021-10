Kortrijk klopt Waregem in beladen derby

In de hoogste klasse van het vrouwenbasketbal heeft Kortrijk de altijd beladen derby met 56-66 gewonnen van Waregem.

De competitie in het vrouwenbasket is al een paar weken bezig, Waregem was toe aan wedstrijd 4, Kortrijk heeft een match minder gespeeld.

De bezoekers waren gretiger, en stonden na het eerste kwart zeven punten voor. Bij de rust was het al 22-41. Kortrijk haalde het uiteindelijk met 56-66. Beide ploegen staan daarmee in de middenmoot.

Zondag in Sport West polsen we naar de ambities van Waregem en Kortrijk dit seizoen.