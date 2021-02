Kortrijk kan zich niet plaatsen voor kwartfinale Beker

Nadat het bekerduel op 1-1 eindigde, toonden de Luikenaars zich in een strafschoppenreeks met 5-6 het koelbloedigst. Konstantinos Laifis zette Standard in de 36e minuut op voorsprong door een corner van Mehdi Carcela in doel te koppen. Het doelpunt van de Cypriotische middenvelder leek lang voldoende voor de kwalificatie. Pas in blessuretijd (93e) dwong Faiz Selemani met een wereldgoal van buiten het strafschopgebied verlengingen af. Het extra halfuur leverde geen doelpunt op, zodat er penalty's getrapt moesten worden. Toen Trent Sainsbury de zevende strafschop van Kortrijk op de paal mikte, was het afgelopen. Eerder op de dag plaatste Cercle Brugge zich al met een 3-1 zege tegen Oostende. De andere zes achtste finales worden vandaag en morgen afgewerkt.