Kortrijk kan Play-off II-finale al ruiken na zege tegen Waasland-Beveren

Clubtopschutter en goudhaantje Felipe Avenatti stelde met twee treffers (22. en 30.) de Kortrijkse zege veilig. Tussen die doelpunten door had Kristof D'Haene (26.) gelijkgesteld voor de bezoekers. De tweede helft in het Guldensporenstadion was een maat voor niets.

Met 18 op 21 is Kortrijk quasi zeker van de winst in groep B. Eerste achtervolger Union Sint-Gillis volgt na een 2-3 stuntzege op bezoek bij Cercle, waar het een 2-0 achterstand in de laatste tien minuten nog omtoverde in een zege, op amper twee punten, maar de Brusselaars hebben geen Europese licentie en kunnen dus de groep niet winnen.

Zulte-Waregem moet winnen

Waasland-Beveren en Cercle zijn met zeven punten uitgeteld, de enige ploeg die KVK mathematisch nog van een feestje kan houden, is Zulte Waregem, dat zondagavond de speeldag afsluit met de derby tegen Moeskroen, dat in de reguliere competitie niet meer kon verliezen en in de play-offs blijkbaar niet meer kan winnen. Essevee moet dan winnen, zo niet is de eindzege in groep B voor Kortrijk.

Oostende onderuit

In groep A ging KV Oostende met 3-2 onderuit bij Eupen, dat telkens een doelpunt uitliep via Yuta Toyokawa (31. en 64.) en Youssef Msakni (78.). Tom De Sutter (45.+1) en Jordi Vanlerberghe (77.) scoorden tegen voor de Kustboys, in hun eerste wedstrijd onder Franky Van der Elst.

Eerder op zaterdag nam Charleroi met een 2-0 thuiszege tegen STVV de leiding in de groep over van de Limburgers. Oostende en Eupen staan op respectievelijk vijf en zes punten van de leider en moeten niet meer van eindwinst dromen. Tweedeklassers Beerschot Wilrijk en Westerlo sluiten zaterdagavond de speeldag in de groep af.