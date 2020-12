Charleroi en Kortrijk hebben maandag de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League afgesloten met een flauw 0-0 gelijkspel.

lombe Mboyo had Kortrijk in de 33e minuut de zege kunnen bezorgen, maar zijn strafschop werd door doelman Remy Descamps gestopt. Scheidsrechter Kevin Van Damme had de bal op de stip gelegd na een fout van Modou Diagne op Pape Habib Guèye.

Na een sterke competitiestart is het nu al van eind oktober geleden dat Charleroi nog eens won. In de stand zijn de Carolo's daardoor weggezakt naar de zesde plaats, op zeven punten van leider Genk. Kortrijk is negende.