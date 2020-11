Kortrijk belooft spektakel met ongewijzigd parcours Urban Cross

Kortrijk raadt aan om de Urban Cross in Kortrijk zaterdag op televisie te volgen. Door corona is er geen publiek toegelaten, maar het parcours belooft wel spektakel.

De veldrit in Kortrijk zal ook dit jaar ietsje anders zijn. De cross bevat alle klassieke elementen zoals in andere manches, maar dan wel in de stad. In dit geval met de omgeving van het Koning Albertpark en de Leie als decor.

Kortrijk betekent ook de terugkeer naar het veld van een van de grote twee. Op Mathieu Van der Poel is het nog even wachten, maar Wout Van Aert start aan de Leie wel al aan zijn winterseizoen.Vraag is of jongens als Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout voldoende crossritme in de benen hebben om Van Aert van zijn eerste zege te houden op het stadsparcours in Kortrijk. (lees verder onder de foto)



De elite dames starten om kwart voor twee, de elite mannen beginnen eraan om drie uur.