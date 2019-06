Kopecky en Bossuyt snelste vrouwen in Middelkerke

Tegen Lotte Kopecky was geen kruid gewassen in Middelkerke. Titelverdedigster Ann-Sophie Duyck stelde teleur met een zesde plaats.

Het is niet het jaar van Ann-Sophie Duyck. Op het PK in Ruddervoorde werd ze al geklopt door Julie Van De Velde, en nu op het BK kwam de beste tijdrijdster van het land er helemaal niet aan te pas. Vierde na een ronde, zesde aan de finish, op meer dan 1 minuut van de winnares Lotte Kopecky.

Uitslag

1 Lotte Kopecky 34:45 voor 25,6 km (43,68 gem)

2 Jolien D'Hoore 35:29

3 Annelies Dom 35:33

4 Sanne Cant 35:39

5 Julie Van De Velde 35:43

6 Ann-Sophie Duyck 35:46

7 Sofie De Vuyst 35:58

8 Ellen Van Loy 36:00

9 Saartje Vandenbroucke 36:32

10 Alana Casttrique 36:43

Shari Bossuyt beste contractloze

Er was ook een kampioenschap voor de eliterenners zonder contract. En daar werd het ongemeen spannend, want het verschil tussen de nummers een en twee was amper 8 duizendsten. "Het kon dus evengoed omgekeerd zijn, maar ik ben wel blij met deze trui," kon Shari Bossuyt er om lachen. "Ik hoop op zondag op het wegkampioenschap een gooi naar het podium te doen. Dat zal dan wel bij de beloften moeten zijn, want Kopecky en D'Hoore zijn te snel voor mij," geeft de Bellegemse toe.

Uitslag

1 Shari Bossuyt 36:47:105

2 Britt Knaven 36:47:113

3 Isabelle Beckers 36:58