Komt Club vanavond dichter bij de titel?

Als Club Brugge vanavond de winst kan binnenhalen tegen Antwerp, is donderdag een gelijkspel tegen Anderlecht genoeg om de 17de landstitel in de wacht te slepen. In het andere geval is het een totaal ander verhaal. Om 18u30 begint een wedstrijd die voor Club dus van groot belang is.

Behaalt Club Brugge vanavond zijn eerste zege in de play-offs? Het is een vraag die veel supporters zich nu stellen. Om 18u30 start in het Jan Breydelstadion de wedstrijd tegen Antwerp, een wedstrijd die na de 1-2-winst van Genk tegen Anderlecht gisteren voor Club van groot belang is. Club staat eerste in het klassement, maar voelt de hete adem van Racing Genk in haar nek, die met slechts twee punten verschil op de tweede plaats staat.

Club Brugge kan vanavond onmogelijk al kampioen worden. Als Club vanavond voor het eerst een wedstrijd in de play-offs wint, groeit de voorsprong weer tot vijf punten, en volstaat donderdag tegen Anderlecht een gelijkspel om de 17e landstitel uit de geschiedenis van de club te pakken.

Speelt Brugge vanavond gelijk of - erger nog - verliest het, dan wacht de club een zenuwachtige laatste week. Bij een gelijkspel telt de voorsprong maar drie punten, en kan Club donderdag enkel kampioen worden als het even goed of beter doet dan Genk tegen Antwerp, die het die avond ook tegen elkaar opnemen. Als Club vanavond verliest, krimpt de voorsprong tot de huidige 2 punten en staat Club echt onder druk. Het won nog niet deze play-offs, en ziet zijn voorsprong van 8 punten bij het begin van de play-offs alleen maar slinken.

