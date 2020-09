Kom niet naar het BK!

‘Kom niet naar het Belgisch Kampioenschap wielrennen’, dat is de opvallende oproep van de organisatie van het BK, dat dinsdag plaatsvindt in Anzegem. Het peloton start dinsdagmiddag in Halle, om dan in Anzegem 7 plaatselijke ronden af te werken met 14 keer de beklimming van de Tiegemberg. Alleen daar is er beperkt publiek (maximum 400 mensen) toegelaten, naast 400 VIPS aan de aankomst.

Dat is een domper voor de organisatie, en ook een financieel verlies, maar toch laten ze de moed niet zakken. Ondanks de strikte maatregelen zijn ze vooral opgelucht dat het BK kan doorgaan. Bovendien is er, ongeacht de aangepaste omstandigheden, meer dan werk genoeg om het kampioenschap voor te bereiden.