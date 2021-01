Kogel door de kerk: WK veldrijden Oostende gaat door

Er was onzekerheid over het WK veldrijden in Oostende door een uibraak van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Maar die lijkt onder controle. Om alles vlot en vooral veilig te laten verlopen, werden er heel wat maatregelen getroffen op en rond het WK-parcours. Alle aanwezigen worden onderworpen aan corona-testen. De teststrategie bestaat uit een mix van regelmatige PCR-testen en sneltesten, deze strategie werd in overleg met de virologen besproken en inhoudelijk gecheckt.

"Maatregelen nog strikter"

Naast de klassieke maatregelen (mondmasker dragen, handen ontsmetten, voldoende afstand van elkaar houden,..) wordt er gewerkt met functionele bubbels (media, organisatie en renners/verzorgers). Het contact tussen die bubbels worden tot een absoluut minimum teruggebracht aan de hand van specifieke stromen en bewegwijzerde looprichtingen. Het aantal aanwezigen werd ook van bij het begin tot een minimum herleid.

De maatregelen zijn nog strikter dan omschreven in het huidige protocol. Op die manier wil de organisatie eventuele verspreiding van het virus onmogelijk maken binnen de grenzen van het parcours.

Programma

De verschillende wedstrijden zijn verspreid over zaterdag en zondag. Zo komen de Heren U23 en Dames Elite op zaterdag 30 januari aan bod, respectievelijk om 13.30 en 15.10 uur. Zondag 31 januari is het dan de beurt aan de Dames U23 om 13.30 uur. Vanaf 15.10 uur strijden de Heren Elite dan voor de begeerde titel van wereldkampioen.

