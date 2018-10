Koen Naert wint halve marathon in Brugge

Europees marathonkampioen Koen Naert heeft zondag de halve marathon van Brugge gewonnen. Zaterdag werd hij nog bekroond met de Gouden Spike. Willem Van Schuerbeeck, die net als Naert de olympische marathon liep in Rio in 2016, won in Brugge de volledige afstand.

Naert gaf om 9 uur het startschot van de marathon, en trad nadien zelf aan over de halve afstand. Veel tegenstand had hij daarin niet, want nummer twee Tomas Debevere finishte op liefst zeven minuten. Het persoonlijk record van Naert op de halve marathon staat sinds het WK in Valencia in maart van dit jaar op 1 uur 01 minuten 42. De volgende wedstrijd van Naert wordt de prestigieuze Zevenheuvelenloop in het Nederlandse Nijmegen, waar hij op een wedstrijd over 15 kilometer ook landgenoot Bashir Abdi zal tegenkomen.

De beste vrouw op de halve marathon was Anne-Marie Danneels in 1 uur 22 minuten 10. Ook Van Schuerbeeck had op de hele afstand weinig tegenstand, en finishte ruim boven zijn persoonlijk record van 2 uur 12 seconden 49. Voormalig triatleet Rutger Beke werd in Brugge tweede in 2 uur 34 minuten 20. Ann Van Den Berghe was de snelste vrouw in 2 uur 54 minuten 07.