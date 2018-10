Koen Naert wint Gouden Spike

Koen Naert uit Oostkamp heeft zaterdagmiddag de Gouden Spike voor de beste mannelijke atleet gewonnen. De Gouden Spike is de belangrijkste atletiekprijs in België.

Koen Naert veroverde in augustus nog goud op het Europees Kampioenschap marathon in Berlijn. Hij finishte toen met een tijd van 2 uur 09 minuten 52 seconden. De volgende grote uitdaging worden de Olympische spelen van 2020 in Tokio. Bij de vrouwen gaat de Gouden Spike naar Nafi Thiam. Zij werd dit jaar Europees Kampioene zevenkamp. Voor Thiam is het al haar zesde Gouden Spike.

Zondag staat Koen Naert aan de start van de Great Bruges Marathon. Een uitgebreid verslag daarvan krijg je zondagavond in Sport West.

Lees ook: