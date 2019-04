Koen Naert verpulvert PR en mag naar Tokio

Koen Naert is zevende geworden in de sterk bezette marathon van Rotterdam. De Oostkampenaar liep de 42,195 km in 2:07:39 - een persoonlijk record - en kwalificeerde zich zo ook voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio.

Koen Naert had een echt doel gemaakt van de marathon in Rotterdam. De Europese kampioen op de marathon moest in de eerste tien kilometer wel een kopgroep laten gaan met vooral Oost-Afrikaanse atleten. Maar Naert liet zich niet uit zijn lood slaan en liep, gesteund door twee hazen, zijn eigen tempo.

Halverwege liet de atleet uit Oostkamp een chrono van 1:04:02 optekenen, mooi op schema om zijn persoonlijke besttijd van 2:09:51 te breken. Gaandeweg schoof Naert op, na 35 kilometer kwam hij als achtste atleet door.

Ook in de slotkilometers verslapte Naert niet meer. Hij werd zevende in een tijd van 2:07:39, meer dan twee minuten onder zijn persoonlijk record en heel dicht bij het Belgisch record van Vincent Rousseau dat al sinds 1995 standhoudt. De Keniaan Marius Kipserem was de beste in Rotterdam, hij liep een tijd van 02:04:10, een nieuw parcoursrecord in Rotterdam.