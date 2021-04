Koen Naert tevreden over zijn 'road to Tokio'

Koen Naert heeft zaterdag zijn persoonlijk record op de 10 kilometer met één seconde scherper gesteld in het Franse Morton, een prestatie die veel goeds voorspelt voor de Olympische Spelen. De Oostkampenaar vertelt over zijn 'road to Tokio'.

Naert verbeterde zo zijn persoonlijk record, dat op de tabellen stond sinds 2019. Zijn uitstekende prestatie in Morton is hoe dan ook opsteker voor de Oostkampenaar na anderhalf jaar vol blessures. Het uitstellen van de Olympische Spelen vorig jaar kwam Koen Naert dan ook goed uit. Hij kon in alle rust herstellen en zijn conditie terug opbouwen en daar plukt de langeafstandsloper nu de vruchten van. De Oostkampenaar werkt nu toe naar de Spelen en hoopt daar zijn piekmoment te beleven. Het ziet er dus bijzonder goed uit voor Koen Naert met het oog op de Olympische marathon in Tokio komende zomer.