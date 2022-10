Koen Naert loopt dit najaar geen marathon: "Aan snelheid werken in korte wedstrijden"

Excelsior Brussel heeft de Brussels Ekiden gewonnen, een aflossingsmarathon in en rond het Koning Boudewijnstadion. Voormalig Europees marathonkampioen Koen Naert was lid van de winnende ploeg en deed de plannen voor de zijn toekomst uit de doeken.

De Ekiden, een Japanse traditie, bestaat uit 5, 10, 5, 10, 5 en 7 kilometer. Naert nam tien kilometer voor zijn rekening. Zijn ploeg finishte als eerste van de meer dan 800 teams in 2u11:45. Het Waals-Brabantse CS Dyle was tweede in 2u13:44. Ook bij de vrouwen was het Brusselse Excelsior baas in 2u41:44. AV Roeselare was tweede in 2u50:20.

Na afloop deed de voormalige Europese kampioen zijn plannen voor de komende maanden uit de doeken. "Deze winter wil ik aan mijn basissnelheid werken en kortere wedstrijden lopen", klonk het.

Gezin op eerste plaats

"Na het EK ben ik met mijn familie op vakantie vertrokken naar Italië", zegt Naert. "Ik wilde er een keer of drie lopen per week, maar als het niet uitkwam met de vakantieplannen, sloeg ik de training over. Mijn gezin heeft al zo veel offers gebracht, dat ze nu wel eens op de eerste plaats mochten komen. Na drie weken rust begon ik weer op te bouwen, maar drie weken geleden heb ik corona gehad en ben ik weer opnieuw mogen beginnen. Op training draait het nog niet zoals ik wil. Ik denk dat ik nog twee of drie weken nodig heb om een degelijk basisniveau te halen."

Geen najaarsmarathon

Een najaarsmarathon staat er niet op de planning bij Naert. "Deze winter wil ik aan mijn basissnelheid werken en kortere wedstrijden lopen", klinkt het. "Op de Zevenheuvelenloop wil ik graag heel goed zijn, maar het zal misschien wat krap worden na die corona." De Nederlandse klassieker over vijftien kilometer door Nijmegen gaat op 20 november door. In het voorjaar van 2023 plant Naert een nieuwe marathon. "Maar welke dat wordt, ligt nog niet vast", vertelt hij.

"Oorspronkelijk dacht ik aan een wedstrijd héél vroeg op het jaar, maar nu zit ik wat achter op schema. Op het EK heb ik geleerd dat je na drie maanden trainen wel 99 procent kan zijn, maar geen 100", besluit Naert.