Koen Naert 73e op WK Halve Marathon

De Oegandees Jacob Kiplimo heeft zaterdag in het Poolse Gdynia het WK halve marathon gewonnen in een kampioenschapsrecord van 58:49. Europees marathonkampioen Koen Naert moest vrede nemen met een 73e plaats in 1u03:44.

Het was niet Kiplimo, maar wel zijn landgenoot Joshua Cheptegei die als favoriet aan de start stond nadat hij de voorbije maanden de wereldrecords op 5.000 en 10.000 meter had verbeterd. Kiplimo snelde met overmacht naar de zege, zilver was voor de Keniaan Kibiwott Kandie in 58:54. Brons ging in 59:08 naar de Ethiopiër Amedework Walelegn.

Naert blies zijn motor wat op. Zijn voorbereiding was door een scheurtje in de hamstrings allesbehalve goed, en toch passeerde hij na 5 kilometer op schema voor zijn persoonlijk record als 55e. Daarna viel hij stelselmatig terug, zonder helemaal in te storten, om uiteindelijk als 73e te finishen in 1u03:44. Zijn persoonlijk record staat op 1u01:42.