Knokke wint voor het eerst op verplaatsing

Na de 5-2 tegen Mandel vorig weekend zit de spirit goed bij Knokke. In een kansarme eerste helft is het eerste echte gevaar wel voor de thuisploeg. De bal bleef in de zestien van Knokke hangen. Heel Charleroi schreeuwde om een strafschop na een ingreep van de Knokse defensie maar de scheids zag het toch anders. Olympic combineerde niet onaardig op het middenveld. In de 39e minuut scoorde Gaël Kakudji de 1-0 na een streep.

Savaete scoort tweemaal

Aan de rust bracht coach Van Brom Simon Savaete. Met succes. Meteen na de rust sloeg Knokke kil maar efficiënt toe. Simon Savaete kopte aan de eerste paal een hoekschop netjes binnen. Charleroi kwam bijna weer op voorsprong. Een omhaal aan de tweede paal eindigde op het doelhout. Maar de 1-2 kwam er toch. De actie begon bij Savaete op het middenveld. Van den Bossche wachtte tot linksachter Buysse kwam aansluiten om voor te zetten. Aan de tweede paal had Savaete al positie genomen en 1-2. Olympiv kreeg nog tweemaal rood. Dat kon Knokke niet meer deren.