Bij z'n terugkeer in die eerste nationale verloor het met 1-0 bij Olympic Charleroi. Yves Van Borm, Trainer RFC Knokke: "Dit is een wedstrijd die alle kanten op kon. Olympic had twintig goede minuten in de tweede helft en heeft toen gescoord. Wij hadden ook die goede twintig minuten in de eerste helft, maar we hebben niet gescoord." Bekijk het verslag hierboven.

Ook Winkel Sport verloor nipt met 2-1 bij één van de titelkandidaten, Thes Sport.