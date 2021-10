Knokke verliest 1-0 van Maasmechelen

De West-Vlaamse ploegen hebben het niet onder de markt in de eerste nationale van het voetbal. Alleen La Louvière doet het nog slechter dan Knokke, Winkel en Mandel. Knokke ging met 1-0 de boot in op bezoek bij Patro Maasmechelen, de ploeg van Stijn Stijnen.

De 1-3 nederlaag tegen Rupel-Boom was hard aangekomen bij Knokke. Trainer Van Borm eiste meer mentaliteit van zijn spelers, en die was ook te zien. Maar uitgespeelde kansen kwamen er amper. De thuisploeg, onder leiding van Stijn Stijnen, kon ook amper dreigen. Net over het half uur kopte Patro Maasmechelen de bal binnen. De stand werd 1-0, en bleef ook zo bij de rust.

Knokke moest in de tweede helft dus nog meer komen. Maasmechelen kwam met moeite op de helft van de tegenstander. De druk van Knokke steeg, maar was te steriel, en dat bleef amper tot kansen leiden. Zelfs in de absolute slotfase kon de West-Vlaamse voetbalploeg met een laatste corner de nederlaag niet meer afwenden. De stand was 1-0 voor Patro Maasmechelen