Knokke veegt de vloer aan met Mandel

Het was van moeten voor beide ploegen en dat vertaalde zich ook in een sensationeel wedstrijdbegin. Na een snelle inworp van de thuisploeg, maakte Knokke er meteen 1-0 van. Mandel stond aan de grond genageld. Niet veel later stond het dan ook al meteen 2-0 nadat Emile Samyn een mooie doorsteekpass in doel werkte. Opnieuw liet de verdediging van de bezoekers het afweten. Dezelfde Samyn zorgde ook nog voor de 3-0 nadat Mandel-keeper Laleman de bal knullig loste. Na acht minuten spelen zat Knokke al op rozen. Op het kwartier kon Vanmarcke de score toch nog milderen. Met een raket maakte hij er 3-1 van. Daarmee lag ook de rustscore vast.

Twee penalty’s op 10 minuten

Ook de tweede helft krijgt een al even sensationeel begin. Na een te korte terugspeelbal van Vanmarcke, moest Laleman aan de noodrem hangen. Vanraefelghem zette de penalty feilloos om: 4-1. Nog geen tien minuten later beging alweer Vanmarcke een nieuwe penaltyfout. Vanraefelghem liet de Mandel-doelman geen kans en knalde de 5-1 netjes binnen. Vanhyfte zorgde nog voor een eerredder voor de bezoekers, maar dat was niet meer dan een voetnoot in dit degradatieduel.