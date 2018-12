Knokke uit de Beker

De thuisploeg had alles onder controle, maar in de slotminuten werd het toch nog even spannend na een blunder van de Union-doelman. De Brusselaars nemen het in de kwartfinales over twee weken op tegen Racing Genk.

Union kwam het best uit de startblokken, met na 8 minuten een vlam van Nils Bouekou, knap gered door Knokke-doelman Justin Verlinden. De pressing van de Brusselaars mondde na tien minuten uit in een goal van Roman Ferber, die Verlinden verschalkte met een uithaal van in de zestien. Het signaal voor Knokke om in actie te schieten; onder meer Alessio Staelens, zoon van Knokke-coach Lorenzo Staelens, kreeg een vrije schietkans op de rand van de grote rechthoek, maar hij kon zijn schot niet kadreren.

Aan de overkant dribbelde Percy Tau zich een weg naar doel, om uiteindelijk op Verlinden te stuiten. In de 26e minuut stond Aaron Vanfleteren moederziel alleen op de rand van de zestien na een knappe aanval van Knokke, maar zijn schot vond Union-doelman Adrien Saussez op zijn pad. In de 42e minuut viel de bizarre gelijkmaker: de Union-spelers stopten met spelen toen ze de grensrechter met zijn vlag zagen zwaaien na vermeend buitenspel in de actie voorafgaand aan het doelpunt, maar scheidsrechter Wesli De Cremer floot niet, waardoor Maxim Vandewalle wellicht het gemakkelijkste doelpunt uit zijn carrière kon maken. 1-1 was een gevleide ruststand voor de bezoekers.

Union kwam het scherpst uit de kleedkamers, met veel balbezit en aanvallend spel. Op een gevaarlijke Brusselse corner moest Verlinden ingrijpen. Knokke kon op zijn beurt dreigen via een zeldzame hoekschop, maar het was de thuisploeg die de plak zwaaide. Net voor het uur snelde Ferber de rechterflank af na balverlies van Knokke, om het leer oog in oog met de doelman opzij te leggen voor Tau, die in doel besloot. Tien minuten later maakte de Zuid-Afrikaan zijn tweede van de avond en lag de partij in een definitieve plooi. Een minuutje later kreeg de Duitse middenvelder van Union, Marcel Mehlem, een tweede gele kaart na een wilde tackle. Invaller Mathias Fixelles kreeg nog de mogelijkheid op de 4-1, maar zijn schot schoof naast. In de slotminuten loste doelman Saussez de bal na een harde flankvoorzet, invaller Tibo Andries maakte de aansluitingstreffer voor de amateurclub en wakkerde zo de Knokse hoop weer aan. De bezoekers zetten nog alles op alles, met het bleef 3-2.