Bij Lierse, dat vierde staat in Eerste Amateur, stonden heel wat ronkende namen aan de aftrap: Joni Buyens, Thomas Wils en voormalig Rode Duivel Marvin Ogunjimi. Toch was het Knokke dat al na 4 minuten op voorsprong kwam via aanvoerder Savaete. In de tweede helft ging Lierse toch nog op en over de West-Vlamingen via twee doelpunten van Boulaouali. 1-2 was de eindstand.