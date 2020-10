Knokke pakt eerste driepunter

RFC Knokke pakte zijn eerste drie punten van het seizoen. Tegenstander van dienst was Rupel Boom. Volgende week moeten de troepen van Yves Van Borm in de beker aan de slag tegen eersteklasser OHL.

Doelpunten vielen er pas na de rust. In een slappe eerste helft toonden beide ploegen weinig initiatief. Rupel Boom loerde op de counter, terwijl Knokke niet kon profiteren van zijn balbezit.

Na de rust kwamen de bezoekers goed weg toen een duidelijks handsbal niet werd opgemerkt bij de knal van Knokke-speler Kocur. Een minuut later was het dan toch prijs toen diezelfde Kocur de bal bij invaller Prez dropte. Via de paal ging de bal binnen, 1-0 voor de thuisploeg.

Het signaal voor Rupel Boom om een versnelling hoger te schakelen. Met plotse goeie combinaties probeerden ze het Knokse blok te doorbreken. Doelman Sven D'Hoest moest tweemaal ingrijpen. De grootste kansen waren echter nog voor de kustploeg. Eerst miste Prez de kans op z'n tweede van de namiddag. Nadien kon de Rupelse ex-speler Nico Binst toch de 2-0 eindstand scoren.

Drie belangrijke punten voor Knokke die hun winstreeks voor eigen publiek verlengen. Volgend weekend volgt de clash met Oud-Heverlee Leuven in de vijfde ronde van de Croky Cup.