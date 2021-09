Knokke opent seizoen met gelijkspel

In een gesloten wedstrijd waren de kansen schaars. Eenrush van linksbuiten M'Barki leverde Dender een goede kans op maar Sven D'Hoest lag goed in de hoek. Dat deed hij even later opnieuw op een vrijd trap van Hens.

Net voor de rust kon Knokke zelf ook dreigen op stilstaande fase maar Dendergoallie Gies zweefde de vrije trap uit de kruising in hoekschop. Die leverde een mooie kans op voor Koçur, maar weer was er doelman Gies.

Na de rust wilden de beide ploegen toch ook liever niet verliezen. Een rustige avond verder voor de doelmannen. Zo bleef het 0-0.