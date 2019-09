Knokke haalt uit tegen Westhoek

Sinds jaar en dag is het eerste weekend van september het startsein voor de voetbalcompetities in de lagere klassen en meteen stonden er een paar interessante affiches op de wedstrijdkalender. Zo kreeg in de 2e amateursklasse Westhoek deze middag Knokke op visite.

Het was vooral uitkijken hoe Knokke aan de nieuwe competitie zou starten nadat ze na een dramatisch seizoen vorig jaar van de eerste naar de tweede amateursklasse zakten.

Wie in deze partij een blitzstart van Knokke had verwacht, komt van een kale reis terug thuis. Demets staat na 5 minuten oog in oog met Dhoest, Dhoest redt in eerste instantie de meubelen maar begaat dan een onnodige en domme fout. De bal gaat terecht op de stip.

De Cock zet de 11 meter om, Westhoek komt 1-0 voor.

Erop en erover

De bezoekers nemen daarna wat meer initiatief. Krelov begaat een domme en onnodige fout op De Sutter. Ook hier is de 11 meter de enige en juiste beslissing. Vanfleteren voltrekt het vonnis. De stand na 35 minuten is meteen ook de stand bij de rust. 1-1

In de tweede helft vindt Vanfleteren de meegeslopen Savaete die een prima aanval uitstekend afwerkt, 1-2. De partij wordt zo stilaan een wedstrijd tussen kat en muis. Kilometervreter Yarick Buysse loopt z’n flank af en knalt de 1-3 onhoudbaar binnen.

In de slotfase wordt het uiteindelijk nog 1-4 via de ingevallen Dylan Descheemaecker.