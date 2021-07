Knokke haalt Siani terug naar België

De 34-jarige middenvelder speelde sinds 2018 voor Al-Jazira uit Abu Dhabi, maar kiest nu dus voor een terugkeer naar België. Op 19-jarige leeftijd trok hij naar RSC Anderlecht waar hij niet wist door te breken.

Na verschillende uitleenbeurten nam KV Oostende hem over in 2012. Daar groeide Siani uit tot een vaste waarde en kreeg hij ook de aanvoerdersband om de arm geschoven.

Siani speelde ook 25 keer voor de nationale ploeg van Kameroen waarmee hij de Afrika Cup wist te winnen in 2018 onder leiding van bondscoach Hugo Broos. In de finale van de Afrika Cup gaf hij in de 89ste minuut de assist voor de winning goal.