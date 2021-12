Met nog 2 wedstrijden voor de winterstop, stelde de kustploeg een 6 op 6 als doel. Na een 1-0 zege tegen Francs Borains vorige week, was een eerste zege al een feit. Vanmiddag moest de nummer 6 , SK Heist, er aan geloven. Althans dat was het opzet. Probleem bij Knokke blijft echter het scorend vermogen. Winnen was een must, want ook Mandel kon zowaar winnen. 0-2 bij la Louviere.