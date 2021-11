Knokke gaat de boot in tegen Tienen

De Knokse motor wil maar niet aan de praat raken dit seizoen. Tegen Tienen, nochtans ook maar een lage middenmotor, ging het opnieuw de boot in. Het werd 3-1.

Na negen minuten mocht Knokkekeeper Sven D'Hoest zich al een eerste keer omdraaien. Kempeneers reageerde het best na een corner voor Tienen. Zes minuten later mochten de boeken al dicht. Balverlies van Knokke leidde tot een diepe bal van Spaenhoven naar Laureys. Hij schakelde tegenstander Glen Martens makkelijk uit, en knalde droog binnen. De stand was al 2-0 na vijftien minuten.

Uiteindelijk 3-1

Knokke moest iets proberen na de rust, en werd daarbij geholpen door Struys, die een handje toestak. Het leverde hem de uitsluiting op, en een numeriek voordeel voor Knokke. Dat zichzelf weer in de voet schoot met Savaete en Lambo die knullig de bal verloren. Daarna ging het razendsnel. Yagan flitste op D'Hoest af, en bediende de goed meegelopen Laureys. 3-0 voor Tienen, dat daarna het initiatief aan Knokke liet. In de slotminuut zorgde Mariën nog voor de twijfelachtige eerredder. Trainer Van Borm sloeg spijkers met koppen.