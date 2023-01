Knokke FC moet buigen voor Patro Eisden

In Eerste Nationale stond Knokke lijnrecht tegenover de leider Patro Eisden. Knokke stond zevende en droomde van een stunt.

De wedstrijd bleef lang scoreloos. Pas in de tweede helft zagen we een eerste doelpunt. Knokke zag de bal in hun nadeel op de stip gaan, en Kevin Kis benutte de lichte strafschop. 0-1 voor de bezoekers.

Daarna rechtte Knokke knap de rug, en dat werd een kwartier voor tijd beloond. Van Den Bossche met de gelijkmaker. Jammer genoeg voor de thuisploeg gaven ze dat gelijkspel vijf miuten voor tijd nog uit handen. Sam Valcke werkt de 1-2 eindstand binnen.

Knokke blijft zevende in de stand met 32 punten en 4 punten minder dan Heist. Patro Eisden loopt verder uit in de stand en telt met 48 punten 5 punten meer dan zijn eerste belager.