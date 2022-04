In eerste nationale is Knokke aan een opmerkelijke opmars bezig. Het won gisteren met 1-0 van Dender, en komt zo op de derde plaats.

Het was wel wachten tot tien minuten voor tijd, met een lang uitgesponnen combinatie tussen Atteri en Van Walle. De bal komt bij Lambo, die een minigaatje vindt tussen de doelpaal en de keeper. 1-0, dolle vreugde bij de thuisploeg. Van Walle had daarna nog iets moois in gedachten voor de 2-0, dat lukt niet, maar de zege ontsnapt Knokke niet meer.

Knokke heeft nu 24 op 33, is derde in de stand, en zaterdag speelt het een nieuwe topper op het veld van leider Dessel.