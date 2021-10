Knokke dwingt KVK bijna op de knieën

Het Graaf Leopold Lippenspark was sfeervol gevuld voor de komst van 1A-ploeg KV Kortrijk in het enige West-Vlaamse bekertreffen in de zestiende finales van de Croky Cup. Een duel tussen Knokke (dat een slecht seizoenkent in eerste natioanle) en het nummer acht in de Jupiler Pro League. Ook op het veld kreeg Kortrijk een warme ontvangst van de eerstenationaler. Gueye kreeg wel de eerste bezoekende kans, maar nadien was Knokke de betere ploeg. Kansen van Samyn en een poging van Lambo verdienden misschien beter. Doelman D'Hoest moest pas net voor de rust een eerste keer echt ingrijpen: 0-0 halfweg.

Knokke sleept verlengingen uit de brand

Na de pauze leek KV Kortrijk toch het laken naar zich toe te trekken, toen Kadri in de 51e minuut de score opende. De bezoekers gingen even op zoek naar een tweede doelpunt maar Knokke liet zich niet kennen. Uitblinker Junior Zacharia Lambo miste eerst nog de gelijkmaker maar op tien minuten voor het einde nam hij KVK-doelman Delle toch te grazen. 1-1 en verlengingen, al kwam Knokke nog dichtbij de winning goal.

Strafschoppenthriller met Delle als held

In die verlengingen regeerde toch de angst. Kortrijk kwam amper nog tot kansen. Knokke gaf als eerstenationaler nog de beste indruk. Ex-KVK-speler Yani Van den Bossche zag een vrije trap op de kruising uiteen spatten, diep in de tweede verlenging.

Strafschoppen dus en dat is een echte thriller. Knokke mist de eerste elfmeter via Mariën maar ook D'Haene knalt op D'Hoest. Bij de tweede beurt houdt Delle de bal van Binst tegen, maar Rougeaux knalt op de lat: 0-0 dus na vier strafschoppen!

Doelman Joris Delle blijft echter als een muur staan in zijn doel. Hij haalt ook de derde Knokse strafschop uit z'n netten. De derde strafschop van KV Kortrijk is - eindelijk - wel raak, via Palaversa. Vanraefelghem en Jonckheere scoren daarna elk om de beurt. Delle ontpopt zich tot strafschopheld want hij stopt ook de vijfde Knokse elfmetertrap.