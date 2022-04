Knokke aan de leiding na winst tegen Winkel

Zowel Knokke als Winkel Sport speelden zichzelf na de winterstop opnieuw in de kijker in eerste nationale. Knokke – Winkel was met andere woorden de wedstrijd van de metamorfose. In Knokke danken ze hun wederopstanding vooral aan Zakari Junior Lambo, en ook in deze wedstrijd liet de 23-jarige aanvaller zich meteen opmerken. Met een fantastische pegel zette hij de 1-0 al na zeven minuten op het bord. Vlak voor de rust wiste Verhooghe die voorsprong echter uit, hij kopte de gelijkmaker binnen na een corner.

In de tweede helft ging het snel. Op drie minuten tijd zorgde Lambo met twee doelpunten voor de geruststellende voorsprong voor Knokke. Al gaf Winkel nog niet meteen op. Waeghe, nota bene ex-Knokke, trapte de 3-2 aan de tweede paal binnen. Twee minuten voor tijd sloeg Knokke alsnog een laatste keer toe. Binst knalde de 4-2 staalhard binnen en zette daarmee ook de eindstand op het bord. Met nog een wedstrijd te gaan, op Heist, heeft Knokke dus alle troeven in handen om als leider aan de play-offs te beginnen.